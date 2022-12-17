ВСУ нанесли мощные удары по армии РФ: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

Украинская артиллерия успешно уничтожает позиции ВС РФ, но и оккупанты не прекращают обстреливать гражданскую инфраструктуру.

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За последние сутки, 16 декабря, украинские войска поразили семь крупных позиций российской армии. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался в сводке на официальной странице в Facebook.

В пятницу артиллерия и ракетные войска ВСУ нанесли мощные удары по живой силе в пяти районах, куда ВС РФ стянули своих солдат, уничтожили один пункт управления и склад боеприпасов. Кроме того, защитники Украины отбили наступления россиян в более чем двадцати населенных пунктах и их окрестностях вдоль линии фронта. В том числе под Площадкой, Краснопоповкой, Белогоровкой в Луганской области, а также Бахмута, Опросного, Зеленополья, Андреевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Генштаб отмечает, что российская армия не остается в стороне и также атакует Украину, притом в первую очередь гражданские и энергетические объекты инфраструктуры. За сутки россияне использовали 98 ракет и совершили более 65 ударов с помощью РСЗО .

На Слобожанском и Северском направлениях россияне обстреляли из артиллерии Гай в Черниговской области; Гаврилову Слободу, Середину-Буду, Яструбино и Кондратовку в Сумской; Стрелечу, Старицу, Амбарное, Ольховатку, Двухлетняю и Красное в Харьковской областях. На Купянском от вражеского огня пострадали Синьковка, Орлянка, Табаевка, Берестовое и Вишневое в Харьковской области, а также Владимировка и Стельмаховка в Луганской.

На Авдеевском и Бахмутском направлениях российская армия атаковала более двадцати пяти населенных пунктов Донецкой области, включая Верхнекаменное, Спорное, Белогоровку, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Первомайское, Железное, Опросное, Марьинку. На Лиманском направлении оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи Макеевки, Площадки, Червонопоповки, Дибровы и Горного Луганской области.

Россия также продолжает вести артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре вдоль правого берега реки Днепр в Запорожской и Херсонской областях. За сутки оккупанты обстреляли более 35 населенных пунктов, включая недавно освобожденный областной центр — Херсон. В то же время, российская армия проводит передислокацию войск из Каховки и Новой Каховки в район Нижних Сирогоз. Российские военнослужащие говорят местным жителям, что ВС РФ покинут Каховку до конца 2022 года и предлагают переезжать в оккупированный Крым.

Накануне Генштаб ВСУ сообщил об успешных ударах по военным объектам ВС РФ в Запорожской и Херсонской областях. В результате действий украинских военных оккупанты понесли большие потери, и теперь вынуждены сжигать тела погибших в крематориях, запущенных в Токмаке.

Появилась информация, что ВСУ могут освободить Крым к февралю 2023 года. Такой прогноз озвучил бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.