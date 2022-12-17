ЗСУ завдали потужних ударів по армії РФ: Генштаб прозвітував про ситуацію на фронті

Українська артилерія успішно знищує позиції ЗС РФ, але й окупанти не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру.

Related video

За останню добу, 16 грудня, українські війська вразили сім великих позицій російської армії. Про це Генеральний штаб Збройних Сил України звітував у зведенні на офіційній сторінці у Facebook.

У п'ятницю артилерія та ракетні війська ЗСУ завдали потужних ударів по живій силі в п'яти районах, куди ЗС РФ стягнули своїх солдатів, знищили один пункт управління та склад боєприпасів. Крім того, захисники України відбили наступи росіян у понад двадцяти населених пунктах та їх околицях вздовж лінії фронту. Зокрема під Майданчиком, Краснопопівкою, Білогорівкою в Луганській області, а також Бахмута, Опитного, Зеленопілля, Андріївки, Мар'їнки, Перемоги та Новомихайлівки Донецької області.

Генштаб зазначає, що російська армія не залишається осторонь і також атакує Україну, причому насамперед цивільні та енергетичні об'єкти інфраструктури. За добу росіяни використали 98 ракет і здійснили понад 65 ударів за допомогою РСЗВ.

На Слобожанському та Сіверському напрямках росіяни обстріляли з артилерії Гай у Чернігівській області; Гаврилову Слободу, Середину-Буду, Яструбине та Кондратівку у Сумській; Стрілечу, Старицю, Амбарне, Вільховатку, Дворічну та Червону у Харківській областях. На Куп'янському від ворожого вогню постраждали Сіньківка, Орлянка, Табаївка, Берестове та Вишневе у Харківській області, а також Володимирівка та Стельмахівка на Луганщині.

На Авдіївському та Бахмутському напрямках російська армія атакувала понад двадцять п'ять населених пунктів Донецької області, включаючи Верхньокам'яне, Спірне, Білогорівку, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Первомайське, Залізне, Опитне, Мар'їнку. На Лиманському напрямку окупанти обстріляли позиції ЗСУ поблизу Макіївки, Майданчика, Червонопопівки, Діброви та Гірського Луганської області.

Росія також продовжує вести артилерійський вогонь із цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро у Запорізькій та Херсонській областях. За добу окупанти обстріляли понад 35 населених пунктів, включаючи нещодавно звільнений обласний центр – Херсон. Водночас російська армія проводить передислокацію військ з Каховки та Нової Каховки в район Нижніх Сирогоз. Російські військовослужбовці кажуть місцевим жителям, що ЗС РФ покинуть Каховку до кінця 2022 року та пропонують переїжджати до окупованого Криму.

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомив про успішні удари по військових об'єктах ЗС РФ у Запорізькій та Херсонській областях. Внаслідок дій українських військових окупанти зазнали великих втрат, і тепер змушені спалювати тіла загиблих у крематоріях, запущених у Токмаку.

З'явилася інформація, що ЗСУ можуть звільнити Крим до лютого 2023 року. Такий прогноз озвучив колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес.