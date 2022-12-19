Лучшие в своем классе. ВСУ начали получать обогреватели и перевязочные пакеты из Израиля (фото)

Одна из бригад Десантно-штурмовых войск уже осваивает химические обогреватели, способные держать тепло до 20 часов.

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Украинские военнослужащие начали получать израильские перевязочные пакеты из Израиля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале офицер ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) Игаль Левин.

Бойцы одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ начали получать израильские перевязочные пакеты первой помощи и химические обогреватели. Левин рассказывает, что он пользовался такими в ходе службы в армии.

"Помню, я ими пользовался еще при службе; они держат 50 градусов тепла 9 часов и не менее 40 градусов под 20 часов. В общем, отличная штука!" — отмечает Игаль Левин.

[ + – ] Химический обогреватель

Отметим, что химический обогреватель High Quality Israeli Body/Hand Warmer Heat Pack — это специальный пакетик размером 100х130 мм. Он предназначен для обогрева тела военных для избежания переохлаждения ночью. Его можно разместить как в кармане, так и в спальнике, чтобы получить максимальное тепло. Израильский перевязочный пакет разработан для оказания первой помощи раненому бойцу. Он останавливает кровь после полученных травм.

Напомним, СМИ писали, что украинские евреи призвали Израиль помочь Украине противостоять российской агрессии.

Ранее сообщалось, что Израиль передал в одну из киевских больниц современное медицинское оборудование.