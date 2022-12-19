Найкращі у своєму класі. ЗСУ почали отримувати обігрівачі та перев'язувальні пакети з Ізраїлю (фото)

Одна з бригад десантно-штурмових військ уже освоює хімічні обігрівачі, здатні тримати тепло до 20 години.

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Українські військовослужбовці почали одержувати ізраїльські перев'язувальні пакети з Ізраїлю. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі офіцер ЦАХАЛ (Армії оборони Ізраїлю) Ігаль Левін.

Бійці однієї з бригад десантно-штурмових військ ЗСУ почали одержувати ізраїльські перев'язувальні пакети першої допомоги та хімічні обігрівачі. Левін розповідає, що він користувався такими під час служби в армії.

"Пам'ятаю, я ними користувався ще під час служби; вони тримають 50 градусів тепла 9 годин і не менше 40 градусів під 20 годин. Загалом чудова штука!" — зазначає Ігаль Левін.

[ + – ] Хімічний обігрівач

Відзначимо, що хімічний обігрівач High Quality Israeli Body/Hand Warmer Heat Pack — це спеціальний пакет розміром 100х130 мм. Він призначений для обігріву тіла військових, щоб уникнути переохолодження вночі. Його можна розмістити як у кишені, так і в спальнику, щоб отримати максимальне тепло. Ізраїльський перев'язувальний пакет розроблений для надання першої допомоги пораненому бійцю. Він зупиняє кров після отриманих травм.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що українські євреї закликали Ізраїль допомогти Україні протистояти російській агресії.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль передав до однієї з київських лікарень сучасне медичне обладнання.