"Вам сейчас трудно": Путин высказался о работе спецслужб на оккупированных территориях (видео)

По словам Владимира Путина, приоритетом в работе ФСБ и прочих российских спецслужб должна стать борьба с терроризмом.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин записал поздравление ко дню работника органов безопасности России. Видео с обращением российского президента опубликовало новостное агентство ТАСС.

Владимир Путин призвал представителей российских силовых структур усилить свою работу по ключевым направлениям. Президент РФ призвал спецслужбы жестко пресекать деятельность иностранных агентов, а также эффективно выявлять предателей, шпионов и диверсантов.

Российский президент также подчеркнул, что сотрудники спецслужб должны контролировать ситуацию на оккупированных территориях Украины.

"Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в "новых регионах России". Да, вам сейчас трудно. Обстановка в "ДНР" и "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг сделать все необходимое для максимального обеспечения безопасности, для соблюдения прав и свобод", — сказал Путин.

Для этих целей президент России пообещал снабдить силовиков современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами.

[ + – ] Обращение Владимира Путина

Путин также заявил, что главным приоритетом ФСБ и всех спецслужб должна стать борьба с терроризмом. Он подчеркнул, что российские спецслужбы имеют достаточно опыта в противостоянии террору.

"Под контролем должны находится места массового скопления граждан и стратегические объекты транспортной и энергетической инфраструктуры", — считает Владимир Путин.

Напомним, что по мнению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, Владимир Путин хочет втянуть Беларусь в войну с Украиной. Данное заявление прозвучало на фоне визита Путина в Минск 19 декабря.

Фокус также писал о том, что по мнению экспертов, Кремль пытается повысить рейтинги Путина и военного руководства РФ на фоне резкой критики со стороны националистических сообществ. Для этого в РФ рекламировали встречу Путина с объединенным штабом Вооруженных сил России.

Еще мы писали о том, что Владимир Путин выдал распоряжение о бесплатной земле для мобилизованных. Право на землю имеют родственники погибших в Украине российских оккупантов.