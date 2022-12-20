"Вам зараз важко": Путін висловився про роботу спецслужб на окупованих територіях (відео)

За словами Володимира Путіна, пріоритетом у роботі ФСБ та інших російських спецслужб має стати боротьба з тероризмом.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін записав привітання до Дня працівника органів безпеки Росії. Відео зі зверненням російського президента опублікувало російське агентство новин ТАРС.

Володимир Путін закликав представників російських силових структур посилити свою роботу за ключовими напрямами. Президент РФ закликав спецслужби жорстко припиняти діяльність іноземних агентів, а також ефективно виявляти зрадників, шпигунів і диверсантів.

Російський президент також наголосив, що співробітники спецслужб мають контролювати ситуацію на окупованих територіях України.

"Особливо хочу відзначити підрозділи органів безпеки, які почали діяти в "нових регіонах Росії". Так, вам зараз важко. Обстановка в "ДНР" і "ЛНР", Херсонській і Запорізькій областях украй складна. Але на вас, на ваш захист сподіваються ті, хто живе там, — люди, громадяни Росії. І ваш обов'язок — зробити все необхідне для максимального забезпечення безпеки, для дотримання прав і свобод", — сказав Путін.

Ізцією метою президент Росії пообіцяв забезпечити силовиків сучасною технікою та озброєнням, а також досвідченими кадрами.

[ + – ] Звернення Володимира Путіна

Путін також заявив, що головним пріоритетом ФСБ і всіх спецслужб має стати боротьба з тероризмом. Він наголосив, що російські спецслужби мають достатньо досвіду в протистоянні терору.

"Під контролем мають бути місця масового скупчення громадян і стратегічні об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури", — вважає Володимир Путін.

Нагадаємо, що, на думку секретаря РНБО України Олексія Данілова, Володимир Путін хоче втягнути Білорусь у війну з Україною. Ця заява прозвучала на тлі візиту Путіна в Мінськ 19 грудня.

Фокус також писав про те, що, на думку експертів, Кремль намагається підвищити рейтинги Путіна та військового керівництва РФ на тлі різкої критики з боку націоналістичних спільнот. Для цього в РФ рекламували зустріч Путіна з об'єднаним штабом Збройних сил Росії.

Ще ми писали про те, що Володимир Путін видав розпорядження про безплатну землю для мобілізованих. Право на землю мають родичі загиблих в Україні російських окупантів.