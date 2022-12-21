"Более 70 снарядов": ВС РФ обстреляли три общины в Днепропетровской области (фото)

В результате атаки российских оккупантов повреждена линия электропередач и частично разрушены жилые дома.

Related video

Ночью, 21 декабря Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии по трем общинам Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

"Более 70 снарядов – именно столько прилетело в общины Никопольщины в течение ночи", — пишет глава ОВА.

По словам Николая Лукашука, россияне нанесли удар по Красногригоревской, Марганецкой и Мировской территориальным общинам.

Больше всего от вражеского обстрела пострадал район Красногригоревки. В поселке городского типа и окрестностях повреждены жилые дома, 4 хозяйственные постройки и автомобиль. Кроме того, выведена из строя местная линия электропередач.

В Марганецкой общине нанесен ущерб жилому дому, одному хозяйственному сооружению и газопроводу. О последствиях удара по Мировской ТГ пока не сообщается.

Лукашук отметил, что в этот раз обстрел обошелся без человеческих жертв. По его словам, в остальных районах Днепропетровщины ночь прошла без обстрелов.

[ + – ] Последствия обстрела Никопольщины

Напомним, что 20 декабря СМИ сообщили об обстреле автомобиля с итальянскими журналистами в Херсоне. По словам репортера Клаудио Локателли, он получил ранение, а одна из российских пуль повредила автомобиль.

Фокус также сообщал, что в ночь на 19 декабря российские войска атаковали объекты энергетики Украины с помощью беспилотников и артиллерии. В связи с этим в ряде областей ввели аварийные отключения электричества.

Еще мы писали о том, будет ли обстрел Украины со стороны Российской Федерации на Новый год. По мнению спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ВС РФ могут нанести ракетный удар в любой момент.