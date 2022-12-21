"Понад 70 снарядів": ЗС РФ обстріляли три громади на Дніпропетровщині (фото)

Внаслідок атаки російських окупантів пошкоджено лінію електропередач і частково зруйновано житлові будинки.

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Вночі, 21 грудня Збройні сили Російської Федерації завдали удару з РСЗВ "Град" та важкої артилерії по трьох громадах Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі.

"Понад 70 снарядів — саме стільки прилетіло до громад Нікопольщини протягом ночі", — пише голова ОВА.

За словами Миколи Лукашука, росіяни завдали удару по Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській територіальним громадам.

Найбільше від ворожого обстрілу постраждав район Червоногригорівки. У селищі міського типу та околицях пошкоджено житлові будинки, 4 господарські будівлі та автомобіль. Крім того, виведено з ладу місцеву лінію електропередач.

У Марганецькій громаді завдано збитків житловому будинку, одній господарській споруді та газопроводу. Про наслідки удару по Мирівській ТГ поки не повідомляється.

Лукашук зазначив, що цього разу обстріл обійшовся без людських жертв. За його словами, в решті районів Дніпропетровщини ніч пройшла без обстрілу.

[ + – ] Наслідки обстрілу Нікопольщини

Нагадаємо, що 20 грудня ЗМІ повідомили про обстріл автомобіля з італійськими журналістами у Херсоні. За словами репортера Клаудіо Локателлі, він зазнав поранення, а одна з російських куль пошкодила автомобіль.

Фокус також повідомляв, що в ніч проти 19 грудня російські війська атакували об'єкти енергетики України за допомогою безпілотників та артилерії. У зв'язку з цим у низці областей запровадили аварійні відключення електрики.

Ще ми писали про те, чи буде обстріл України з боку Російської Федерації на Новий рік. На думку спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ЗС РФ можуть завдати ракетного удару будь-якої миті.