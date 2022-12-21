США готовятся признать Россию государство-агрессором: нужно одобрение Зеленского — СМИ

По информации журналистов, законопроект о признании РФ государством-агрессором могут вынести на рассмотрение уже на этой неделе.

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США планируют объявить Россию государством-агрессором, однако для начала хотят узнать, поддержит ли соответствующий законопроект президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

"Администрация Байдена в течение последних нескольких месяцев работала с Конгрессом над законодательством, которое официально признает Россию "государством-агрессором" и законодатели ждут, одобрит ли это предложение президент Украины Владимир Зеленский, когда он лично обратится к Конгрессу в среду вечером", — сказано в сообщении.

Отмечается, что если Зеленский даст "добро", то спикер палаты представителей Нэнси Пелоси может внести законопроект на этой неделе. Однако пока неясно, как обе палаты могли принять его до того, как Конгресс уйдет на каникулы.

Кроме того, проект предложения призывает ввести новые жесткие санкции в отношении высокопоставленных чиновников российского правительства, которые, по мнению президента, причастны к тактике "государства-агрессора", включая подрыв демократических процессов в Украине, угрозу ее территориальному суверенитету, незаконное присвоение активов Украины и утверждение власти над любой территорией Украины без разрешения Киева.

Напомним, 21 декабря президент Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Это первая зарубежная поездка президента с момента вторжения РФ.

Также Фокус сообщал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что помощь Украине одобрена, а общая сумма составит 1,85 млрд долларов. Согласованы первые поставки систем ПВО Patriot.

Ранее сообщалось о том, что Джо Байден пригласил Зеленского на переговоры потому, что в войне начинается новый этап. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.