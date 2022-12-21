США готуються визнати Росію державою-агресором: потрібне схвалення Зеленського — ЗМІ

За інформацією журналістів, законопроєкт про визнання РФ державою-агресором можуть винести на розгляд уже цього тижня.

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США планують оголосити Росію державою-агресором, проте спочатку хочуть дізнатися, чи підтримає відповідний законопроєкт президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє CNN із посиланням на свої джерела.

"Адміністрація Байдена протягом останніх кількох місяців працювала з Конгресом над законодавством, яке офіційно визнає Росію "державою-агресором" і законодавці чекають, чи схвалить цю пропозицію президент України Володимир Зеленський, коли він особисто звернеться до Конгресу в середу ввечері", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що якщо Зеленський дасть "добро", то речниця палати представників Ненсі Пелосі може внести законопроєкт цього тижня. Однак поки що незрозуміло, як обидві палати могли ухвалити його до того, як Конгрес піде на канікули.

Крім того, проєкт пропозиції закликає запровадити нові жорсткі санкції щодо високопосадовців російського уряду, які, на думку президента, причетні до тактики "держави-агресора", враховуючи підрив демократичних процесів в Україні, загрозу її територіальному суверенітету, незаконне присвоєння активів України та затвердження влади над будь-якою територією України без дозволу Києва.

Нагадаємо, 21 грудня президент Володимир Зеленський прилетів до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Це перша закордонна подорож президента з моменту вторгнення РФ.

Також Фокус повідомляв, що державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що допомогу Україні схвалено, а загальна сума становитиме 1,85 млрд доларів. Узгоджено перші поставки систем ППО Patriot.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден запросив Зеленського на переговори тому, що у війні починається новий етап. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Джон Кірбі.