"Призывов к миру не услышали": в Кремле отреагировали на визит Зеленского в США

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ "с сожалением" констатирует, что от Байдена и Зеленского не прозвучали слова о потенциальной готовности "прислушаться к озабоченностям" Москвы.

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не услышали от президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена призывов к миру во время их встречи 21 декабря. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

Песков добавил, что РФ "с сожалением" констатирует, что от Байдена и Зеленского не прозвучали слова о потенциальной готовности "прислушаться к озабоченностям" Москвы.

"Реально призывов к миру не прозвучало, не было предостережений по поводу варварских обстрелов жилых домов Донбасса, не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям России", — заявил спикер главы Кремля.

Напомним, 21 декабря Зеленский и Байден во время встречи обсудили причины войны. Глава Белого дома отметил, что Путин использует зиму в качестве оружия против Украины. В свою очередь украинский президент заявил, что ВСУ контролируют ситуацию на фронте благодаря поддержке США.

После переговоров с Байденом Владимир Зеленский произнес речь перед Конгрессом США. Во время своего выступления он сказал, что в 2023 году произойдет переломный момент в войне. Президент добавил, что война в стране не может быть заморожена, так как она определит, будет ли в мире демократия или тирания.

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон, потому что война с РФ переходит в новую фазу.