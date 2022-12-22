"Закликів до миру не почули": у Кремлі відреагували на візит Зеленського до США

Спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ "з жалем" констатує, що від Байдена та Зеленського не прозвучали слова про потенційну готовність "прислухатися до занепокоєнь" Москви.

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Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не почули від президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена закликів до миру під час їхньої зустрічі 21 грудня. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

Пєсков додав, що РФ "з жалем" констатує, що від Байдена та Зеленського не прозвучали слова про потенційну готовність "прислухатися до занепокоєнь" Москви.

"Реально закликів до миру не прозвучало, не було застережень щодо варварських обстрілів житлових будинків Донбасу, не прозвучало слів про потенційну готовність прислухатися до занепокоєнь Росії", — заявив речник глави Кремля.

Нагадаємо, 21 грудня Зеленський та Байден під час зустрічі обговорили причини війни. Глава Білого дому зазначив, що Путін використовує зиму як зброю проти України. Зі свого боку український президент заявив, що ЗСУ контролює ситуацію на фронті завдяки підтримці США.

Після переговорів із Байденом Володимир Зеленський виголосив промову перед Конгресом США. Під час свого виступу він сказав, що у 2023 році відбудеться переломний момент у війні. Президент додав, що війна в країні не може бути заморожена, оскільки вона визначить, буде у світі демократія чи тиранія.

Представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що Джо Байден запросив Володимира Зеленського до Вашингтона, тому що війна з РФ переходить у нову фазу.