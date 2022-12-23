"РФ потеряла 50% боеспособности": в Великобритании подвели итоги 300 дней войны России с Украиной

По словам главы Минобороны Британии, российские БТГ не смогли выдержать украинского сопротивления, а Черноморский флот РФ превратился во "флотилию береговой обороны".

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что России не удалось достичь своих стратегических целей в войне против Украины по прошествии 300 дней войны с Украиной. Об этом сказано на сайте правительства Соединенного королевства.

Британский чиновник отметил, что более 100 тысяч россиян убиты, ранены или дезертировали с поля боя.

"Концепция российской батальонной тактической группы, которая уже десять лет гордится своей военной доктриной, не выдерживает украинского сопротивления. Боеспособность развернутых сухопутных войск России снизилась более чем на 50%", — сказал Уоллес.

Черноморский флот и ракеты

Кроме того, он заявил, что Черноморский флот РФ превратился во флотилию береговой обороны. По словам главы Минобороны Великобритании, плохо дела идут и у наемников из "группы Вагнера", которые потеряли сотни человек.

"Международные санкции, в том числе независимо применяемые санкции Великобритании, нанесли ущерб оборонной промышленности Кремля. У России заканчиваются запасы, и она израсходовала большую часть своих баллистических ракет малой дальности SS-26 "Искандер"", — сказал Уоллес.

Чиновник заявил, что неспособность Путина мобилизовать рекрутов и технику оборачивается поражением на поле боя.

"На пике своего наступления в марте Россия оккупировала около 27% украинской земли. С тех пор Украина освободила около 54% ​​территории, захваченной с февраля. Сейчас Россия контролирует около 18% международно признанных территорий Украины", — сказал он.

Проблемы российской армии

По словам Уоллеса, война Росси с Украиной напоминает Первую мировую. ВС РФ держится на месте благодаря огневой мощи ВСУ, а также из-за собственной неэффективной логистике и необученным солдатам, офицерам.

Более того, по словам министра, растет количество сообщений о военных преступлениях со стороны ВС РФ. Так, ежедневно появляются заявления об изнасилованиях, произвольных задержаниях, пытках, убийствах.

"Если Кремль упорствует в своем пренебрежении правами человека и Женевскими конвенциями, мы должны настаивать на праве Украины на самооборону и защиту гражданских лиц", — сказал Уоллес.

Ранее Фокус сообщал, что Стрелков-Гиркин раскритиковал выступление Путина перед журналистами. По словам экс-главы боевиков из ОРДЛО, в последнее время с фронта не поступает хороших новостей для российской стороны.

Также сообщал, что СМИ заявили, что у Зеленского представят план по окончанию войны в 2023 году. Журналисты пишут, что команда президента Украины представит свой план ближе к годовщине войны. Сейчас Киев пытается получить больше военные побед, чтобы диктовать свои условия Москве.