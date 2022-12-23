"РФ втратила 50% військ": Міноборони Великобританії підбило підсумки 300 днів війни Росії з Україною

За словами глави Міноборони Британії, російські БТГ не змогли витримати українського опору, а Чорноморський флот РФ перетворився на "флотилію берегової оборони".

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Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Росії не вдалося досягти своїх стратегічних цілей у війні проти України після 300 днів війни з Україною. Про це йдеться на сайті уряду Сполученого королівства.

Британський чиновник зазначив, що понад 100 тисяч росіян убито, поранено або дезертували з поля бою.

"Концепція російської батальйонної тактичної групи, яка вже десять років пишається своєю військовою доктриною, не витримує українського опору. Боєздатність розгорнутих сухопутних військ Росії знизилася більш ніж на 50%", — сказав Уоллес.

Чорноморський флот та ракети

Крім того, він заявив, що Чорноморський флот РФ перетворився на флотилію берегової оборони. За словами глави Міноборони Великобританії, погано справи йдуть і у найманців із "групи Вагнера", які втратили сотні людей.

"Міжнародні санкції, у тому числі незалежні санкції Великобританії, завдали шкоди оборонній промисловості Кремля. У Росії закінчуються запаси, і вона витратила більшу частину своїх балістичних ракет малої дальності SS-26 "Іскандер"", — сказав Уоллес.

Чиновник заявив, що нездатність Путіна мобілізувати рекрутів і техніку обертається поразкою на полі бою.

"На піку свого наступу у березні Росія окупувала близько 27% української землі. З того часу Україна звільнила близько 54% ​​території, захопленої з лютого. Зараз Росія контролює близько 18% міжнародно визнаних територій України", — сказав він.

Проблеми російської армії

За словами Уоллеса, війна Росії з Україною нагадує Першу світову. ЗС РФ тримається на місці завдяки вогневій могутності ЗСУ, а також через власну неефективну логістику та ненавчених солдатів, офіцерів.

Щобільше, за словами міністра, зростає кількість повідомлень про воєнні злочини з боку ЗС РФ. Так, щодня з'являються заяви про зґвалтування, довільні затримання, тортури, вбивства.

"Якщо Кремль наполягає на своєму нехтуванні правами людини та Женевськими конвенціями, ми повинні наполягати на праві України на самооборону та захист цивільних осіб", — сказав Уоллес.

Раніше Фокус повідомляв, що Стрєлков-Гіркін розкритикував виступ Путіна перед журналістами. За словами ексглави бойовиків з ОРДЛО, останнім часом з фронту не надходить добрих новин для російської сторони.

Також повідомляв, що ЗМІ заявили, що у Зеленського представлять план по закінченню війни у 2023 році. Журналісти пишуть, що команда президента України представить свій план ближче до роковин війни. Зараз Київ намагається здобути більше воєнних перемог, щоб диктувати свої умови Москві.