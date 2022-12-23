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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Дивна курочка": Стрєлков-Гіркін розкритикував виступ Путіна перед журналістами

Ігор Стрєлков-Гіркін, Володимир Путін, Росія, війна в Україні, РФ
Фото: Скриншот | Ігор Стрєлков-Гіркін

За словами ексглави бойовиків з ОРДЛО, останнім часом з фронту не надходить добрих новин для російської сторони.

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Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін відповів на заяву президента Російської Федерації про те, що підвищення інтенсивності бойових дій призводить до великих втрат. Реакцію на слова президента РФ Стрєлков-Гіркін опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Я вже багато разів казав, що інтенсифікація бойових дій веде до невиправданих втрат. Курочка по зернятку клює", — заявив Володимир Путін, відповідаючи на запитання російських журналістів 22 грудня.

Президент РФ Володимир Путін відповідає на запитання журналіста

Ексглава донецьких бойовиків виступив із критикою висловлювання Путіна, нагадавши, що Росія не отримує добрих новин з російсько-українського фронту. Стрєлков-Гіркін також додав, що його не дивує такий стан речей.

"Дивна якась у нас "курочка". 10 місяців тому як орел налетіла, намагалася Київ із нальоту взяти й не тільки. А зараз ось — "по зернятку". Подавилася, чи що?", — коментує колишній "міністр оборони ДНР". слова російського президента.

Ігор Стрєлков-Гіркін також висловився про нинішню обстановку на фронті, зазначивши, що "вагнерівці" були витіснені ЗСУ з околиць міської забудови Бахмута назад до промислової зони.

Крім того, за словами ексглави бойовиків, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках відбуваються "мляві спроби атак" з боку російських військ.

Нагадаємо, що під час виступу перед журналістами 22 грудня Володимир Путін уперше назвав війну в Україні "війною". Раніше російський президент використовував термін "спеціальна воєнна операція".

Фокус також писав, що на думку Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, ЗСУ можуть завдати удару по Москві в новорічну ніч. Згідно з його припущенням, Україна орієнтуватиметься на російську систему ППО.

Ще ми писали про те, що Ігор Стрєлков-Гіркін побоюється суду в Гаазі, а також страти в Києві. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Принцип Ковальова".