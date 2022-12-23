"Дивна курочка": Стрєлков-Гіркін розкритикував виступ Путіна перед журналістами

За словами ексглави бойовиків з ОРДЛО, останнім часом з фронту не надходить добрих новин для російської сторони.

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Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін відповів на заяву президента Російської Федерації про те, що підвищення інтенсивності бойових дій призводить до великих втрат. Реакцію на слова президента РФ Стрєлков-Гіркін опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Я вже багато разів казав, що інтенсифікація бойових дій веде до невиправданих втрат. Курочка по зернятку клює", — заявив Володимир Путін, відповідаючи на запитання російських журналістів 22 грудня.

[ + – ] Президент РФ Володимир Путін відповідає на запитання журналіста

Ексглава донецьких бойовиків виступив із критикою висловлювання Путіна, нагадавши, що Росія не отримує добрих новин з російсько-українського фронту. Стрєлков-Гіркін також додав, що його не дивує такий стан речей.

"Дивна якась у нас "курочка". 10 місяців тому як орел налетіла, намагалася Київ із нальоту взяти й не тільки. А зараз ось — "по зернятку". Подавилася, чи що?", — коментує колишній "міністр оборони ДНР". слова російського президента.

Ігор Стрєлков-Гіркін також висловився про нинішню обстановку на фронті, зазначивши, що "вагнерівці" були витіснені ЗСУ з околиць міської забудови Бахмута назад до промислової зони.

Крім того, за словами ексглави бойовиків, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках відбуваються "мляві спроби атак" з боку російських військ.

Нагадаємо, що під час виступу перед журналістами 22 грудня Володимир Путін уперше назвав війну в Україні "війною". Раніше російський президент використовував термін "спеціальна воєнна операція".

Фокус також писав, що на думку Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, ЗСУ можуть завдати удару по Москві в новорічну ніч. Згідно з його припущенням, Україна орієнтуватиметься на російську систему ППО.

Ще ми писали про те, що Ігор Стрєлков-Гіркін побоюється суду в Гаазі, а також страти в Києві. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Принцип Ковальова".