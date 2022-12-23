"Странная курочка": Стрелков-Гиркин раскритиковал выступление Путина перед журналистами

По словам экс-главы боевиков из ОРДЛО, в последнее время с фронта не поступает хороших новостей для российской стороны.

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Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин ответил на заявление президента Российской Федерации о том, что повышение интенсивности боевых действий приводит к большим потерям. Реакцию на слова президента РФ Стрелков-Гиркин опубликовал в своем Telegram-канале.

"Я уже много раз говорил, что интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет", — заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы российских журналистов 22 декабря.

[ + – ] Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопрос журналиста

Экс-глава донецких боевиков выступил с критикой высказывания Путина, напомнив, что Россия не получает хороших новостей из российско-украинского фронта. Стрелков-Гиркин также добавил, что его не удивляет подобное положение вещей.

"Странная какая-то у нас "курочка". 10 месяцев назад аки орел налетела, пыталась Киев с налета взять и не только. А сейчас вот — "по зернышку". Подавилась, что ли?", — комментирует бывший "министр обороны ДНР" слова российского президента.

Игорь Стрелков-Гиркин также высказался о нынешней обстановке на фронте, отметив, что "вагнеровцы" были вытеснены ВСУ с окраин городской застройки Бахмута обратно к промышленной зоне.

Кроме того, по словам экс-главы боевиков, на Авдеевском и Марьинском направлениях происходят "вялые попытки атак" со стороны российских войск.

Напомним, что во время выступления перед журналистами 22 декабря Владимир Путин впервые назвал войну в Украине "войной". Ранее российский президент использовал термин "специальная военная операция".

Фокус также писал, что по мнению Игоря Стрелкова-Гиркина, ВСУ могут нанести удар по Москве в новогоднюю ночь. Согласно его предположению, Украина будет ориентироваться на российскую систему ПВО.

Еще мы писали о том, что Игорь Стрелков-Гиркин опасается суда в Гааге, а также своей казни в Киеве. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Принцип Ковалева".