Аналог JDAM: в Турции испытали набор для создания высокоточных ракет на БПЛА Akinci (видео)

Комплект Gökçe Guidance Kit устанавливают на неуправляемую авиабомбу по типу Mk-83, что позволяет наносить точные удары на дистанции до 18 км.

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Турецкая компания Baykar испытала комплект Gökçe Guidance Kit, который делает неуправляемые ракеты высокоточными. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Твиттере.

Ударный беспилотник Akinci запустил бомбу с набором Gökçe. Снаряд попал в небольшой квадрат. Однако на видео видно, что бомба попала не четко в крестик, но в границах выделенного квадрата.

[ + – ] Место попадания боеприпаса с управляемым набором

Новостное агентство Anadolu добавляет, что с беспилотника запустили бомбу Mk-83, которая весит 453 кг. Ее сбросили с высоты около 6 км. Отслеживал успешность удара "младший брат" Bayraktar TB2. Бомбу с Gökçe набором запустили с беспилотника впервые.

Gökçe был разработан Научно-исследовательским институтом оборонной промышленности SAGE при содействии TÜBİTAK. Огневые испытания проводили в Центре летной подготовки и испытаний Bayraktar в Чорлу. Модернизировать можно не только неуправляемую бомбу MK-83, но и снаряд BRU-57. Набор позволяет вести стрельбу на дистанции до 18 км из БПЛА и более 37 км из истребителей.

Добавим, что в последнем пакете военной помощи США анонсировали передачу Украине набор JDAM, который также делает неуправляемые бомбы высокоточными.

Напомним, 13 декабря в Турции показали беспилотник Akinci после модернизации. Теперь БПЛА способен атаковать цели, находясь на земле, а не только в небе.

4 декабря турецкий БПЛА Kizilelma впервые поднялся в воздух. Аппарат создают с украинскими двигателями.