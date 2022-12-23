Аналог JDAM: у Туреччині випробували набір для створення високоточних ракет на БПЛА Akinci (відео)

Комплект Gökçe Guidance Kit встановлюють на некеровану авіабомбу на кшталт Mk-83, що дозволяє завдавати точних ударів на дистанції до 18 км.

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Турецька компанія Baykar випробувала комплект Gökçe Guidance Kit, який робить некеровані ракети високоточними. Про це повідомляє пресслужба підприємства у твітері.

Ударний безпілотник Akinci запустив бомбу з набором Gökçe. Снаряд потрапив у маленький квадрат. Однак на відео видно, що бомба потрапила не чітко в хрестик, але в межах виділеного квадрата.

[ + – ] Місце влучання боєприпасу з керованим набором

Нова агенція Anadolu додає, що з безпілотника запустили бомбу Mk-83, яка важить 453 кг. Її скинули з висоти майже 6 км. Відслідковував успішність удару "молодший брат" Bayraktar TB2. Бомбу з Gökçe набором запустили з безпілотника вперше.

Gökçe був розроблений Науково-дослідним інститутом оборонної промисловості SAGE за сприяння TÜBİTAK. Вогневі випробування проводили в Центрі льотної підготовки та випробувань Bayraktar у Чорлу. Модернізувати можна не лише некеровану бомбу MK-83, а й снаряд BRU-57. Набір дозволяє вести стірльбу на дистанції до 18 км із БПЛА та понад 37 км із винищувачів.

Додамо, що в останньому пакеті військової допомоги США анонсували передавання Україні набір JDAM, який також робить некеровані бомби високоточними.

Нагадаємо, 13 грудня у Туреччині показали безпілотник Akinci після модернізації. Тепер БПЛА здатний атакувати цілі, перебуваючи на землі, а не лише в небі.

4 грудня турецький БПЛА Kizilelma вперше піднявся у повітря. Апарат створюють з українськими двигунами.