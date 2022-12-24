Дезориентированы войной: редкие птицы на юге Украины рискуют не пережить зиму

Из-за активных боевых действий и смены климата многие редкие птицы остаются на зимовку в Украине, из-за чего они рискуют стать жертвами хищников.

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Каждый год миллионы птиц летят осенью через Национальный природный заповедник "Тузловские лиманы" в Африку на зиму. В этому году такого не произошло из-за войны и изменения климата. Об этом сообщает научный журналист и сотрудник заповедника Иван Русев в Фейсбуке.

По наступлению зимы в заповедник "Тузловские лиманы" слетаются много птиц, среди которых есть разные виды уток, гусей и лебедев. Как отмечает Русев, это нормальный экологический процесс. В последние годы из-за незначительного похолодания, оттепелей и небольшого уровня корма в национальном парке, птицы стали терять ориентацию. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, птицы стали еще более дезориентированными и остаются в "Тузловских лиманах" не смотря на наступление зимы.

[ + – ] Редкие птицы в "Тузловских лиманах"

Сотрудники нацпарка зафиксировали такие виды птиц:

перепелы

большое количество больших белых цаплей

кулики бекасовы

крайне редкие кулики шилоклювые

светлокрылые утки

"Если наступит резкое похолодание, эти птицы от невозможности достать корм и переохлаждения, ослабеют и станут естественной жертвой постоянно патрулирующих у нас хищных млекопитающих и птиц, среди которых самый эффектный и бдительный — орлан белохвост", — заявил Русев.

"Тузловские лиманы" — это национальный природный парк, который расположен в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Напомним, 10 декабря в Офисе генпрокурора заявили об угрозе бактериального заражения куриц на "Чернобаевской" птицефабрике. Ферма оказалась без электричества, поэтому поддерживать санрежим не удалось соблюдать.

7 декабря доктор биологических наук Иван Русев заявил, что в Черном море погибло 50 тыс. дельфинов из-за российской агрессии.