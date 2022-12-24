Дезорієнтовані війною: рідкісні птахи на півдні України ризикують не пережити зиму
Через активні бойові дії та зміну клімату багато рідкісних птахів залишаються на зимівлю в Україні, через що вони ризикують стати жертвами хижаків.
Щороку мільйони птахів летять восени через Національний природний заповідник "Тузловські лимани" в Африку на зиму. Цього року такого не сталося через війну та зміну клімату. Про це повідомляє науковий журналіст і співробітник заповідника Іван Русєв у "Фейсбуці".
Після настання зими до заповідника "Тузловські лимани" злітаються багато птахів, серед яких є різні види качок, гусей і лебедів. Як зазначає Русєв, це нормальний екологічний процес. В останні роки через незначне похолодання, відлиги та невеликий рівень корму в національному парку птахи стали втрачати орієнтацію. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну птахи стали ще дезорієнтованішими та залишаються в "Тузловських лиманах" незважаючи на настання зими.
Співробітники нацпарку зафіксували такі види птахів:
- перепели
- велику кількість великих білих чапель
- бекаси
- вкрай рідкісні шилодзьобки
- світлокрилі качки
"Якщо настане різке похолодання, ці птахи від неможливості дістати корм і переохолодження ослабнуть і стануть природною жертвою хижих ссавців і птахів, що постійно патрулюють у нас, серед яких найефектніший і пильніший — орлан білохвіст", — заявив Русєв.
"Тузловські лимани" — це національний природний парк, розташований у Білгород-Дністровському районі Одеської області.
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