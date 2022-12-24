Дезорієнтовані війною: рідкісні птахи на півдні України ризикують не пережити зиму

Через активні бойові дії та зміну клімату багато рідкісних птахів залишаються на зимівлю в Україні, через що вони ризикують стати жертвами хижаків.

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Щороку мільйони птахів летять восени через Національний природний заповідник "Тузловські лимани" в Африку на зиму. Цього року такого не сталося через війну та зміну клімату. Про це повідомляє науковий журналіст і співробітник заповідника Іван Русєв у "Фейсбуці".

Після настання зими до заповідника "Тузловські лимани" злітаються багато птахів, серед яких є різні види качок, гусей і лебедів. Як зазначає Русєв, це нормальний екологічний процес. В останні роки через незначне похолодання, відлиги та невеликий рівень корму в національному парку птахи стали втрачати орієнтацію. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну птахи стали ще дезорієнтованішими та залишаються в "Тузловських лиманах" незважаючи на настання зими.

[ + – ] Рідкісні птахи в "Тузловських лиманах"

Співробітники нацпарку зафіксували такі види птахів:

перепели

велику кількість великих білих чапель

бекаси

вкрай рідкісні шилодзьобки

світлокрилі качки

"Якщо настане різке похолодання, ці птахи від неможливості дістати корм і переохолодження ослабнуть і стануть природною жертвою хижих ссавців і птахів, що постійно патрулюють у нас, серед яких найефектніший і пильніший — орлан білохвіст", — заявив Русєв.

"Тузловські лимани" — це національний природний парк, розташований у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Нагадаємо, 10 грудня в Офісі генпрокурора заявили про загрозу бактеріального зараження курок на "Чорнобаївській" птахофабриці. Ферма виявилася без електрики, тому підтримувати санрежим не вдалося.

7 грудня доктор біологічних наук Іван Русєв заявив, що в Чорному морі загинуло 50 тис. дельфінів через російську агресію.