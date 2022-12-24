Скоро вся Николаевщина будет освобождена: ОК "Юг" о ходе операции на Кинбурнской косе

Силы обороны продолжают боевую работу, поэтому спикер Командования Наталья Гуменюк выражает уверенность в деоккупации последних населенных пунктов Николаевщины.

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Ситуация на Кинбурской косе остается сложной так как ВС РФ могут перебрасывать туда подкрепление. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает "УНИАН".

Кинбурнская коса — это единственная территория Николаевской области, которая остается оккупированной российскими войсками. Сейчас количество обстрелов Николаевщины снизилась, за исключением громад, которые близко расположены к Кинбунской косе. Враг постоянно обстреливает Очаковскую и Куцурубскую громады.

"Но мы продолжаем свою боевую работу и я уверена, что очень скоро сможем отчитаться и озвучить, что Николаевская область полностью деоккупирована", — подчеркнула Гуменюк.

Также она добавила, что обстреливают Николаевскую область из реактивной и ствольной артиллерии, а также минометов. Однако ВСУ проводят достаточно эффективную контрбатарейную борьбу. ВС РФ могут перебрасывать на косу вооружение и подкрепление по сухопутной дороге.

Цель обстрелов у ВС РФ — террор местного населения, а также сделать так, чтобы через Николаев не организовали зерновой коридор.

Напомним, 28 ноября в ОК "Юг" заявили, что осложняет задачу освобождения Кинбурнской косы плохая погода на море.

21 ноября Ким заявлял, что для полной деоккупации Николаевщины осталось освоить 3 села на Кинбурнской косе.