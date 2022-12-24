Скоро всю Миколаївщину буде звільнено: ОК "Південь" про хід операції на Кінбурнській косі

Сили оборони продовжують бойову роботу, тому речниця Командування Наталія Гуменюк висловлює впевненість у деокупації останніх населених пунктів Миколаївщини.

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Ситуація на Кінбурнській косі залишається складною, оскільки ЗС РФ можуть перекидати туди підкріплення. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє "УНІАН".

Кінбурнська коса — це єдина територія Миколаївської області, яка залишається окупованою російськими військами. Наразі кількість обстрілів Миколаївщини знизилася, за винятком громад, які близько розташовані до Кінбурнської коси. Ворог постійно обстрілює Очаківську та Куцурубську громади.

"Але ми продовжуємо свою бойову роботу, і я впевнена, що дуже скоро зможемо звітувати й озвучити, що Миколаївська область повністю деокупована", — наголосила Гуменюк.

Також вона додала, що обстрілюють Миколаївську область із реактивної та ствольної артилерії, а також мінометів. Проте ЗСУ проводять досить ефективну контрбатарейну боротьбу. ЗС РФ можуть перекидати на косу озброєння та підкріплення сухопутною дорогою.

Мета обстрілів у ЗС РФ — терор місцевого населення, а також зробити так, щоби через Миколаїв не організували зерновий коридор.

Нагадаємо, 28 листопада в ОК "Південь" заявили, що ускладнює завдання звільнення Кінбурнської коси погана погода на морі.

21 листопада Кім заявляв, що для повної деокупації Миколаївщини залишилося освоїти 3 села на Кінбурнській косі.