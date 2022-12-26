Медленно, но уверено: в ОК "Юг" заявили о потерях позиций ВС РФ в южных регионах

Войска РФ пытаются держаться, чтобы к ним подходили резервы. Однако украинское командование действует так, чтобы подкрепление не доходило до врага.

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Российские войска пытаются удержать все захваченные территории после отхода из Херосна, однако украинская армия не позволяет этого делать. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает "АрміяInform".

Оккупанты продолжают террор против мирного населения. В частности, не прекращаются обстрелы из Кинбурнской косы, также бьют по акватории Черного моря и Днепро-Бузского лимана, чтобы Украина не смогла привлечь Николаевскую область к "зерновому коридору". Российские войска пытаются удерживать под угрозой максимальное количество территорий, которую они уже почти потеряли.

"Враг теряет позиции постепенно, но достаточно уверенно. Перед ними сейчас стоит задача удержаться, подождать того момента, пока они подтянут резервы. Поэтому командование планирует меры таким образом, чтобы не дать врагу возможности этого сделать: устанавливаем огневой контроль, стараемся прекращать их логистические поставки, не даем им покоя и заставляем постоянно выискивать новые места дислокации", — говорит Гуменюк.

Также она отметила, что ВС РФ проводят маневры ведя подготовку к чему-то. В море выводят ракетоносцы с "Калибрами". Однако не исключено, что РФ может ограничиться точечными ударами, а не прибегать к массированным ударам.

Напомним, 24 декабря в ОК "Юг" заявили, что скоро вся Николаевская область будет освобождена. Ведется операция за Кинбурнскую косу.

26 декабря Буданов заявил, ВСУ зайдут в Крым с оружием. Полуостров будет освобожден силой и дипломатией.