Повільно, але впевнено: у ОК "Південь" заявили про втрати позицій ЗС РФ у південних регіонах

Війська РФ намагаються триматися, щоб до них підходили резерви. Проте, українське командування діє так, щоб підкріплення не доходило до ворога.

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Російські війська намагаються утримати всі захоплені території після відходу з Херсона, проте українська армія не дає змоги цього робити. Про це в ефірі телемарафону заявила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає "АрміяInform".

Окупанти продовжують терор проти мирного населення. Зокрема, не припиняються обстріли з Кінбурнської коси, також б'ють акваторією Чорного моря та Дніпро-Бузького лиману, щоб Україна не змогла залучити Миколаївську область до "зернового коридору". Російські війська намагаються утримувати під загрозою максимальну кількість територій, що вони вже майже втратили.

"Ворог втрачає позиції поступово, але досить впевнено. Перед ними зараз стоїть завдання утриматися, почекати того моменту, поки вони підтягнуть резерви. Тому командування планує заходи таким чином, щоб не дати ворогові можливості цього зробити: встановлюємо вогневий контроль, намагаємося припиняти їх логістичні постачання., не даємо їм спокою та змушуємо постійно вишукувати нові місця дислокації", — каже Гуменюк.

Також вона зазначила, що ЗС РФ проводять маневри, ведучи підготовку до чогось. У море виводять ракетоносці з "Калібрами". Однак не виключено, що РФ може обмежитися точковими ударами, а не вдаватися до масованих ударів.

Нагадаємо, 24 грудня в ОК "Південь" заявили, що незабаром вся Миколаївська область буде звільнена. Ведеться операція за Кінбурнську косу.

26 грудня Буданов заявив, що ЗСУ зайдуть до Криму зі зброєю. Півострів буде звільнений силою та дипломатією.