"Есть основания для оптимизма", - ВСУ о ситуации на Луганском направлении (видео)

В Луганской области действуют лучшие украинские подразделения — десантно-штурмовые войска. Бойцы грамотно и продумано продвигаются.

Related video

В Луганской области происходит дальнейшее продвижение украинской армии, которое проходит крайне осторожно. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает "Фокус".

Ныне на Луганском направлении происходит "определенная инерция победы". Люди ожидали дальнейшего продвижения ВСУ и оно произошло — умно, продумано и грамотно.

"Постоянно наши подразделения двигались и делали что-нибудь, чтобы продолжать это движение. Но и учитывали, что враг там мощно системно укрепился. Такая работа продолжается и сейчас. В этом направлении есть основания для оптимизма", — заявил Череватый.

Также он добавил, что ВСУ проводят все нужные действия, которые приближают освобождение метров и километров украинской земли. Силы обороны действую очень профессионально. На Луганском направлении задействованы десантно-штурмовые войска.

Противостоят украинской армии вражеские десантные, механизированные и танковые подразделения, которые комплектуются мобилизованными. Также среди частей врага есть "вагнеровцы" и "корпус народной милиции "ЛНР".

Напомним, 26 декабря глава Луганской ОВА Гайдай заявил, что российское командование отошло их оккупированной Кременной в Рубежное. Однако информация об освобождении Кременной не соответствует действительности.

23 декабря Гайдай заявлял, что скоро будут хорошие новости с передовой на Луганщины. Украинская армия "хорошо идет".