"Є підстави для оптимізму", — ЗСУ щодо ситуації на Луганському напрямку (відео)

На Луганщині діють найкращі українські підрозділи — десантно-штурмові війська. Бійці грамотно та продумано просуваються.

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У Луганській області відбувається подальше просування української армії, яке відбувається вкрай обережно. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає " Фокус ".

Нині на Луганському напрямі відбувається "певна інерція перемоги". Люди очікували подальшого просування ЗСУ і воно сталося — розумно, продумано та грамотно.

"Постійно наші підрозділи рухалися і робили щось, щоб продовжувати цей рух. Але й враховували, що ворог там потужно системно зміцнився. Така робота триває й зараз. У цьому напрямі є підстави для оптимізму", — заявив Череватий.

Також він додав, що ЗСУ проводять усі потрібні дії, які наближають звільнення метрів та кілометрів української землі. Сили оборони діють дуже професійно. На Луганському напрямку задіяно десантно-штурмові війська.

Протистоять українській армії ворожі десантні, механізовані й танкові підрозділи, що комплектуються мобілізованими. Також серед частин ворога є "вагнерівці" та "корпус народної міліції "ЛНР".

Нагадаємо, 26 грудня голова Луганської ОВА Гайдай заявив, що російське командування відійшло їхній окупованій Кремінній у Рубіжне. Однак інформація про звільнення Кремінної не відповідає дійсності.

23 грудня Гайдай заявляв, що незабаром будуть добрі новини з передової на Луганщини. Українська армія "добре йде".