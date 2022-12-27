"Хотят нанести удар где-то еще": США активизировали удары по ИГИЛ на Ближнем Востоке, — СМИ

Журналисты пишут, что террористическая группировка имеет до 1800 боевиков в Сирии, а также около 8000 бойцов в Ираке.

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Соединенные Штаты активизировали рейды против боевиков "Исламского государства" в Сирии. Так, уже было проведено более 10 рискованных вертолетных и наземных операций. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что во время одного из рейдов был задержан высокопоставленный боевик ИГИЛ по имени аль-Зубайди.

Официальные лица США признали, что Центральное командование провело дополнительные рейды в Сирии, но представители командования отказались сообщить подробности о каких-либо других рейдах.

По словам официальных лиц, наземные рейды и другие операции заставляют "Исламское государство" отступать. Так, американцы ликвидируют региональных или местных лидеров террористической группировки.

Как рассказал старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, который ранее работал в Белом доме, США вынуждены наносить больше ударов по террористах.

В материале сказано, что ИГИЛ значительно вырос в Ираке после выхода оттуда американских войск в 2011 году. Теперь же группировка имеет до 1800 боевиков в Сирии, а также около 8000 бойцов в самом Ираке. По словам военных, изощренность атак группы со временем уменьшилась, и с 2019 года группа использует меньше самодельных взрывных устройств.

И террористическая группировка по-прежнему способна наносить удары по силам и союзникам США, а также мобилизовывать боевиков.

"Хотя ИГИЛ значительно деградировало в Ираке и Сирии, группировка сохраняет способность проводить операции в регионе. И мы знаем, что у группы есть желание нанести удар за пределами региона", — заявил генерал армии США Эрик Курилла.

По словам официальных лиц, несмотря на растущую региональную угрозу, террористическая группировка не представляет непосредственной угрозы для США.

Ранее Фокус писал, что генерал США высказался о желании Кремля возобновить переговоры с Украиной. В США уверены, что в Кремле не готовы к серьезным переговорам. Более того, любые договоренности, скорее всего, Москва быстро нарушит.

Еще напомним, что в России назвали причину для вторжения в Казахстан. Вооруженный конфликт, как заявили в эфире росТВ, неизбежен из-за того, что США якобы разместили на территории Казахстана свои биолаборатории.