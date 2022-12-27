"Хочуть завдати удару десь ще": США активізували удари по ІДІЛ на Близькому Сході, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що терористичне угруповання має до 1800 бойовиків у Сирії, а також близько 8000 бійців в Іраку.

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Сполучені Штати активізували рейди проти бойовиків "Ісламської держави" у Сирії. Так, вже було проведено понад 10 ризикованих вертолітних та наземних операцій. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Повідомляється, що під час одного з рейдів було затримано високопоставленого бойовика ІДІЛ на ім'я аль-Зубайді.

Офіційні особи США визнали, що Центральне командування провело додаткові рейди в Сирії, але представники командування відмовилися повідомити подробиці про будь-які інші рейди.

За словами офіційних осіб, наземні рейди та інші операції змушують "Ісламську державу" відступати. Так, американці ліквідують регіональних чи місцевих лідерів терористичного угруповання.

Як розповів старший науковий співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики, який раніше працював у Білому домі, США змушені завдавати більше ударів по терористах.

У матеріалі сказано, що ІДІЛ значно виріс в Іраку після виходу звідти американських військ у 2011 році. Тепер угруповання має до 1800 бойовиків у Сирії, а також близько 8000 бійців у самому Іраку. За словами військових, витонченість атак групи згодом зменшилася, і з 2019 року група використовує менше саморобних вибухових пристроїв.

І терористичне угруповання, як і раніше, здатне завдавати ударів по силах і союзникам США, а також мобілізувати бойовиків.

"Хоча ІДІЛ значно деградувало в Іраку та Сирії, угруповання зберігає здатність проводити операції в регіоні. І ми знаємо, що група має бажання завдати удару за межами регіону", — заявив генерал армії США Ерік Курила.

За словами офіційних осіб, попри зростаючу регіональну загрозу, терористичне угруповання не становить безпосередньої загрози для США.

Раніше Фокус писав, що генерал США висловився про бажання Кремля поновити переговори з Україною. У США впевнені, що у Кремлі не готові до серйозних переговорів. Щобільше, будь-які домовленості швидше за все Москва швидко порушить.

Ще нагадаємо, що у Росії назвали причину для вторгнення до Казахстану. Збройний конфлікт, як заявили в ефірі РосТВ, неминучий через те, що США нібито розмістили на території Казахстану свої біолабораторії.