"От греха подальше": взрыв в Энгельсе предотвратил ракетную атаку на Украину, — Арестович

По словам советника ОП, Россия переместила около 10 самолетов на другие авиабазы, которые находятся еще дальше от границы с Украиной.

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Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты готовили новую ракетную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины 26 декабря. Однако ее не случилось из-за взрыва на аэродроме Энгельс в Саратовской области. Об этом он заявил во время эфира на канале Фейгин LIVE.

По словам советника ОП, на аэродроме полностью уничтожен пункт управления полетами вместе со всей дежурной сменой. Поэтому россияне решили переместить самолеты на другой аэродром, который находится еще дальше от границы с Украиной.

"В результате 10 самолетиков полетели прятаться на другие авиабазы. От греха подальше. Туда, далеко", — сказал Арестович.

Он заявил также, что на аэродром "Украинка" вылетело как минимум 3 стратегических бомбардировщика Ту-160. На самом аэродроме в Энгельсе осталось лишь около 8-10 самолетов, хотя ранее было до 20.

Кроме того, советник ОП высказался по поводу передаче Украине ЗРК Patriot Соединенными Штатами. По словам Арестовича, время, когда ВСУ начнут использовать это вооружение, является государственной тайной. При чем как Украины, так и США. Однако это произойдет раньше, чем думает Россия.

"Короткие сроки", — сказал советник ОП.

[ + – ] Алексей Арестович на канале Фейгин LIVE

Ранее Фокус писал, что в ночь с 25 на 26 декабря на российской авиабазе в Энгельсе в Саратовской области прозвучали взрывы. В РФ заявляют, что был сбит беспилотник, следствием стала гибель трех человек и ранение четверых. Министерство обороны РФ заявило, что Украина атаковала аэродром.

Еще напомним, что у Зеленского отреагировали на удар по Энгельсу. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, взрывы и пожары на территории России будут происходить в больших количествах. Причина в том, что Российская Федерация не имеет доступа к необходимому оборудованию и запчастям из-за санкций.