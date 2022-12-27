"Від гріха подалі": вибух в Енгельсі запобіг ракетній атаці на Україну, — Арестович

За словами радника ОП, Росія перемістила близько 10 літаків на інші авіабази, які ще далі від кордону з Україною.

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Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти готували нову ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України 26 грудня. Однак її не сталося через вибух на аеродромі Енгельс у Саратовській області. Про це він заявив під час ефіру на каналі "Фейгін LIVE".

За словами радника ОП, на аеродромі повністю знищено пункт управління польотами разом з усією черговою зміною. Тому росіяни вирішили перемістити літаки іншим аеродромом, який знаходиться ще далі від кордону з Україною.

"В результаті 10 літачків полетіли ховатися на інші авіабази. Від гріха подалі. Туди, далеко", — сказав Арестович.

Він заявив також, що на аеродром "Українка" вилетіло як мінімум 3 стратегічні бомбардувальники Ту-160. На аеродромі в Енгельсі залишилося лише близько 8-10 літаків, хоча раніше було до 20.

Крім того, радник ВП висловився щодо передачі Україні ЗРК Patriot Сполученими Штатами. За словами Арестовича, час, коли ЗСУ почнуть використовувати це озброєння, є державною таємницею. До чого як України, так і США. Однак це станеться раніше, ніж вважає Росія.

"Короткі терміни", — сказав радник ОП.

[ + – ] Олексій Арестович на каналі Фейгін LIVE

Раніше Фокус писав, що в ніч із 25 на 26 грудня на російській авіабазі в Енгельсі в Саратовській області пролунали вибухи. У РФ заявляють, що було збито безпілотника, наслідком стала загибель трьох людей та поранення чотирьох. Міністерство оборони РФ заявило, що Україна атакувала аеродром.

Ще нагадаємо, що у Зеленського відреагували на удар по Енгельсу. На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, вибухи та пожежі на території Росії відбуватимуться у великій кількості. Причина в тому, що Російська Федерація не має доступу до необхідного обладнання та запчастин через санкції.