Две волны запусков: ВС РФ сменили тактику применения иранских дронов, — ОК "Юг"

Первая волна запусков БПЛА направлена на обнаружение украинской системы противовоздушной обороны, вслед за ней идет ударная волна с использованием десятков дронов.

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Российские войска сменили тактику применения иранских ударных беспилотников по территории Украины. Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, после получения второй партии россияне начали использовать Shahed-136 не так часто, как было с первой партией.

Она отметила, что первая волна запусков БПЛА направлена на обнаружение украинской системы противовоздушной обороны, вслед за ней идет ударная волна.

Гуменюк добавила, что именно во время массированной атаки дронами, когда летит десятки единиц, российские войска пытаются обнаружить размещение систем ПВО. Поэтому важно, чтобы люди не сообщали об их работе.

"Именно поэтому мы снова и снова подчеркиваем — не надо говорить, где и когда сработала ПВО", — сказала спикер ведомства.

Напомним, 19 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что РФ наносит удары иранскими дронами по Украине из новой партии. По его словам, оккупанты получили 250 единиц Shahed-136.

23 декабря в ОК "Юг" подсчитали, что российские войска уже потратили около 20% последней партии беспилотников. Оккупанты применили 50 единиц, еще осталось около 200.

25 декабря израильские СМИ сообщали, что Россия передаст Ирану истребители Су-35 в обмен на ударные беспилотники. По информации журналистов, Тегеран получит 24 российских самолетов, которые должен был купить Египет.