Дві хвилі запусків: ЗС РФ змінили тактику застосування іранських дронів, — ОК "Південь"

Перша хвиля запусків БПЛА спрямована на виявлення української системи протиповітряної оборони, за нею йде ударна хвиля з використанням десятків дронів.

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Російські війська змінили тактику застосування іранських ударних безпілотників по території України. Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, після здобуття другої партії росіяни почали використовувати Shahed-136 не так часто, як було з першою партією.

Вона зазначила, що перша хвиля запусків БПЛА спрямована на виявлення української системи протиповітряної оборони, за нею йде ударна хвиля.

Гуменюк додала, що саме під час масованої атаки дронами, коли летить десятки одиниць, російські війська намагаються знайти розміщення систем ППО. Тому важливо, щоб люди не повідомляли про їхню роботу.

"Саме тому ми знову і знову наголошуємо — не треба говорити, де і коли спрацювала ППО", — сказала речник відомства.

Нагадаємо, 19 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що РФ завдає ударів іранськими дронами по Україні з нової партії. За його словами, окупанти отримали 250 одиниць Shahed-136.

23 грудня у ОК "Південь" підрахували, що російські війська вже витратили близько 20% останньої партії безпілотників. Окупанти застосували 50 одиниць, ще лишилося близько 200 одиниць.

25 грудня ізраїльські ЗМІ повідомляли, що Росія передасть Ірану винищувачі Су-35 в обмін на ударні безпілотники. За інформацією журналістів, Тегеран отримає 24 російські літаки, які мав купити Єгипет.