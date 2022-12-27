Перебрасывают танки: британская разведка узнала о маневрах армии России в Беларуси

Подразделения 1-й гвардейской танковой армии РФ, разгромленные во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области, заметили среди российских сил. Оккупанты могли проводить тренировки перед развертыванием.

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Российское командование перебрасывает в Беларусь части танковой армии. Об этом сообщается в разведсводке Министерства обороны Великобритании от 27 декабря.

Подразделения 1-й гвардейской танковой армии России, части которой Вооруженные силы Украины разгромили в сентябре во время контрнаступления в Харьковской области, были среди российских сил, недавно переброшенных в Беларусь, отметили разведчики.

[ + – ] Боевые действия, по данным разведки, сосредоточены вокруг Бахмутского сектора и города Сватово

"Вероятно, данное соединение проводило тренировки перед развертыванием и вряд ли имеет подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность", — подчеркивают в британском Минобороны.

По данным разведки, боевые действия последние 48 часов сосредоточены вокруг Бахмутского сектора и возле города Сватово в Луганской области. Россия проводит частые мелкомасштабные атаки в этих районах, небольшая территория переходит "из рук в руки", подытожили военные.

Гвардейская танковая армия должна защитить Москву от НАТО

Министерство обороны Великобритании 13 сентября заявляло о разгроме элитного танкового подразделения армии России на Харьковском направлении. Изначально 1-я гвардейская танковая армия создавалась для обороны Москвы в случае войны с НАТО.

У данного подразделения, по информации британских военных, были серьезные потери в первые недели полномасштабного вторжения в Украину. Армия не смогла полностью восстановить силы до момента контрнаступления ВСУ.

Главное управление разведки Минобороны Украины 16 мая указывало, что 1-я гвардейская танковая армия РФ потеряла более 400 солдат и свыше 300 единиц военной техники.

Напомним, что в министерстве обороны Германии считают вероятным новое наступление ВС РФ в Украине в апреле следующего года из Беларуси. Немецкие специалисты видят два сценария — захват Донбасса или полная оккупация Украины.

Схожего мнения придерживается генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В колонке для издания The Financial Times 23 декабря он написал о планах Москвы начать новое наступление.