Перекидають танки: британська розвідка дізналася про маневри армії Росії в Білорусі

Підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії РФ, розгромлені під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області, помітили серед російських сил. Окупанти могли проводити тренування перед розгортанням.

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Російське командування перекидає до Білорусі частини танкової армії. Про це повідомляється в розвідці Міністерства оборони Великобританії від 27 грудня.

Підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії Росії, частини якої Збройні сили України розгромили у вересні під час контрнаступу в Харківській області, були серед російських сил, які нещодавно перекинули до Білорусі, зазначили розвідники.

[ + – ] Бойові дії, за даними розвідки, зосереджені навколо Бахмутського сектору та міста Сватове

"Ймовірно, це з'єднання проводило тренування перед розгортанням і навряд чи має підрозділи підтримки, необхідні для приведення його в бойову готовність", — наголошують у британському Міноборони.

За даними розвідки, бойові дії останні 48 годин зосереджені навколо Бахмутського сектору та біля міста Сватове у Луганській області. Росія проводить часті дрібномасштабні атаки у цих районах, невелика територія переходить "з рук до рук", підсумували військові.

Гвардійська танкова армія має захистити Москву від НАТО

Міністерство оборони Великобританії 13 вересня заявляло про розгром елітного танкового підрозділу армії Росії на Харківському напрямку. Спочатку 1-а гвардійська танкова армія створювалася для оборони Москви у разі війни з НАТО.

Даний підрозділ, за інформацією британських військових, мав серйозні втрати в перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Армія не змогла повністю відновити сили до моменту контрнаступу ЗСУ.

Головне управління розвідки Міноборони України 16 травня вказувало, що 1-а гвардійська танкова армія РФ втратила понад 400 солдатів та понад 300 одиниць військової техніки.

Нагадаємо, що в міністерстві оборони Німеччини вважають ймовірним новий наступ ЗС РФ в Україні у квітні наступного року з Білорусі. Німецькі фахівці бачать два сценарії — захоплення Донбасу чи повна окупація України.

Такої думки дотримується генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. У колонці для видання The Financial Times 23 грудня він написав про плани Москви розпочати новий наступ.