"Она закончится переговорами": Меркель высказалась о завершении российско-украинской войны

По словам немецкого политика, в 2008 году Украина не была готова вступить в НАТО, а Минские соглашения 2014 года дали ей время, чтобы подготовиться к полномасштабной войне с РФ.

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет принимать участие в переговорах о завершении войны между Украиной и Россией. По ее словам, вопрос об этом "не стоит". Более того, у нее нет соображений о том, как и когда закончится война. Об этом она заявила в интервью итальянскому изданию Sette.

По словам Меркель, все войны рано или поздно заканчиваются переговорами.

"Есть разница между вынужденным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытым и дружеским разговором", — сказала она.

Также Меркель высказалась по поводу того, не считает ли она себя в какой-то мере ответственной за то, что Россия начала вторжение в Украину. По ее словам, она всегда руководствовалась логикой в своей политике.

"Я заключаю, что я принимала свои решения в то время, следуя логике, которая до сих пор кажется мне разумной", — сказала Меркель.

По ее словам, когда в 2008 году обсуждался вопрос вступления Украины и Грузии в НАТО, то страны не были готовы к тому, чтобы стать членами альянса.

"У двух стран не было необходимых реквизитов. Более того, не было обстоятельных размышлений о том, какие последствия будет иметь такое решение, как с точки зрения реакции России, так и для НАТО", — заявила Меркель.

Она прокомментировала Минские соглашения, которые, по ее словам, дали Украине время, чтобы стать сильнее.

"И я сомневаюсь, что тогда НАТО могло бы так много сделать, чтобы помочь Украине, как это делается сегодня", — заявила Меркель.

Бывший канцлер Германии отметила, что все знали, что война на Донбассе после подписания Минских соглашений стала замороженным конфликтом, который не окончен. Вопрос о строительстве газопровода "Северный поток-2" Меркель назвала спорным. По ее словам, тогда российский газ не казался таким "дьявольским".

Ранее Фокус писал, что глава оборонного комитета ФРГ критикует Шольца за отказ в танках для Украины. Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что ее злят пустые дискуссии в Германии о том, почему нельзя поставлять танки украинской армии. Вместо разговоров нужно помогать Киеву бороться с российским террором.

Еще напомним, что в Германии задержали двойного агента, который шпионил на РФ. В Федеральной прокуратуре сообщили, что сотрудника внешней разведки подозревают в передаче государственной тайны лицам из России.