"Вона закінчиться переговорами": Меркель висловилася про завершення російсько-української війни

За словами німецького політика, 2008 року Україна не була готова вступити до НАТО, а Мінські угоди 2014 року дали їй час, щоб підготуватися до повномасштабної війни з РФ.

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Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не братиме участі у переговорах щодо завершення війни між Україною та Росією. За її словами, питання про це "не стоїть". На додаток, вона не має міркувань про те, як і коли закінчиться війна. Про це вона заявила в інтерв'ю італійському виданню Sette.

За словами Меркель, усі війни рано чи пізно закінчуються переговорами.

"Є різниця між вимушеним світом, якого я, як і багато інших, не хочу, і відкритою та дружньою розмовою", — сказала вона.

Також Меркель висловилася з приводу того, чи не вважає вона себе певною мірою відповідальною за те, що Росія розпочала вторгнення в Україну. За її словами, вона завжди керувалася логікою у своїй політиці.

"Я укладаю, що я приймала свої рішення в той час, дотримуючись логіки, яка досі здається мені розумною", — сказала Меркель.

За її словами, коли у 2008 році обговорювалося питання вступу України та Грузії до НАТО, то країни не були готові стати членами альянсу.

"У двох країн не було необхідних реквізитів. Щобільше, не було ґрунтовних роздумів про те, які наслідки матиме таке рішення як з точки зору реакції Росії, так і для НАТО", — заявила Меркель.

Вона прокоментувала Мінські угоди, які, за її словами, дали Україні час, щоб стати сильнішими.

"І я сумніваюся, що тоді НАТО могло б так багато зробити, щоб допомогти Україні, як це робиться сьогодні", — заявила Меркель.

Колишній канцлер Німеччини зазначила, що всі знали, що війна на Донбасі після підписання Мінських угод стала замороженим конфліктом, який не закінчено. Питання щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2" Меркель назвала спірним. За її словами, тоді російський газ не видавався таким "диявольським".

Раніше Фокус писав, що голова оборонного комітету ФРН критикує Шольца за відмову в танках для України. Марі-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, що її злить порожні дискусії в Німеччині про те, чому не можна постачати танки української армії. Замість розмов треба допомагати Києву боротися із російським терором.

Ще нагадаємо, що в Німеччині затримали подвійного агента, який шпигунів на РФ. У Федеральній прокуратурі повідомили, що співробітника зовнішньої розвідки підозрюють у передачі державної таємниці особам із Росії.