"Не сулит России ничего хорошего": Украина сможет наносить удары вглубь РФ, — экс-главком НАТО

По словам военного чиновника, Россия уже проиграла. Ее первоначальные планы провалились, а потому она могла изменить цели в войне против Украины.

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Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Джонс заявил, что если Запад будет поддерживать Украину и дальше, то у нее появится возможность чаще наносить удары вглубь России. По его мнению, поддержка НАТО для Украины очень важно. Об этом он заявил в интервью Грузинской службе "Голоса Америки".

"НАТО как альянс сейчас намного сильнее, намного сплоченнее. Это то, чего меньше всего хотел Владимир Путин. Если поддержка, которую альянс оказывает Украине, останется твердой и постоянной, то это не сулит России ничего хорошего", — заявил Джонс.

По его словам, президент РФ Владимир Путин думал, что его так называемая "специальная военная операция" пройдет быстро, а НАТО отреагирует ее бессильно. Однако поддержка, которую оказывают Украине члены альянса сильно выросла, поэтому есть надежда, что война закончится в 2023 году.

По его словам, Западу стоит предоставить Украине больше современных беспилотников. Это было бы полезным и своевременным.

Кроме того, Джонс уверен, что цели россиян в войне против Украины могли измениться, так как первоначальные их планы полностью провалились.

"Российская стратегия сейчас, похоже, состоит в том, чтобы… наносить ужасающие ракетные удары по гражданской инфраструктуре, которые я считаю военным преступлением", – отметил Джонс.

Он уверен, что Россия уже проиграла.

Ранее Фокус писал, что ВС РФ обстреляли роддом в Херсоне. По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, всего в больнице находились пять женщин после родов и медперсонал. Они успели спрятаться в укрытии.

Еще напомним, что в Минэнергетики рассказали о хитром плане РФ по якобы демилитаризация ЗАЭС. По словам министра энергетики Германа Галущенко, Россия предлагает заменить военных вооруженных сил на росгвардейцев. Однако в понимании Украины, демилитаризация — это полный вывод всех оккупантов, включая представителей "Росатома".