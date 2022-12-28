"Не обіцяє Росії нічого доброго": Україна зможе завдавати ударів углиб РФ, — екс-главком НАТО

За словами військового чиновника, Росія вже програла. Її початкові плани провалилися, тому вона могла змінити цілі у війні проти України.

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Колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі Джеймс Джонс заявив, що якщо Захід підтримуватиме Україну й надалі, то вона матиме можливість частіше завдавати ударів углиб Росії. На його думку, підтримка НАТО для України є дуже важливою. Про це він заявив в інтерв'ю Грузинській службі " Голоса Америки ".

"НАТО як альянс зараз набагато сильніше, набагато згуртованіше. Це те, чого найменше хотів Володимир Путін. Якщо підтримка, яку альянс надає Україні, залишиться твердою і постійною, то це не обіцяє Росії нічого доброго", — заявив Джонс.

За його словами, президент РФ Володимир Путін думав, що його так звана спеціальна військова операція пройде швидко, а НАТО відреагує її безсило. Однак підтримка, яку надають Україні члени альянсу, сильно зросла, тому є надія, що війна закінчиться 2023 року.

За його словами, Заходу варто надати Україні більше сучасних безпілотників. Це було б корисним та своєчасним.

Крім того, Джонс упевнений, що цілі росіян у війні проти України могли змінитися, оскільки їх початкові плани повністю провалилися.

"Російська стратегія зараз, схоже, полягає в тому, щоб... завдавати жахливих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, які я вважаю воєнним злочином", — зазначив Джонс.

Він упевнений, що Росія вже програла.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ обстріляли пологовий будинок у Херсоні. За словами заступника голови ВП Кирила Тимошенко, всього в лікарні перебували п'ять жінок після пологів та медперсонал. Вони встигли сховатися в укритті.

Ще нагадаємо, що в Міненергетики розповіли про хитрий план РФ щодо нібито демілітаризації ЗАЕС. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, Росія пропонує замінити військові збройні сили на росгвардійців. Однак у розумінні України демілітаризація — це повний висновок усіх окупантів, включаючи представників "Росатому".