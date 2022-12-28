Будут игнорировать и лгать: в ISW рассказали о плане Кремля по принуждению Украины к переговорам

По словам аналитиков, главное для руководства РФ — выставить Украину пешкой Запада, с которой договариваться не имеет смысла.

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Россия продолжит склонять Украину к переговорам через Запад. Так, Кремль решил придерживаться линии игнорирования Украины как "несуществующей страны". Об этом заявили аналитики американского Института исследования войны ISW.

В новом отчете говорится, что Москва хочет заставить Запад пойти на упреждающие уступки, чтобы тот начал давить на Киев.

"Кремль обычно изображает Украину пешкой Запада, лишенной какого-либо фактического суверенитета, чтобы лишить украинских чиновников права участвовать в будущих прямых переговорах", — сказано в отчете.

Сообщается, что Москва будет пытаться выставить Украину как сторону, которая хочет затянуть войну, надеясь, что Запад заставить Киев пойти России на уступки.

Кроме того, аналитики заявили, что Кремль хочет выиграть информационную войну. Для этого он пытается подкупить российских блогеров, чтобы они настраивали молодую аудиторию на поддержку войны и мобилизации.

Более того, как сказано в отчете, некоторым из них также предоставляют должности непосредственно в Кремле.

"Кремль мог бы значительно выиграть от интеграции голосов некоторых видных блогеров в свое информационное пространство, но вряд ли Путин приручит все сообщество", — сказано в сообщении.

При этом, как сообщается, многие российские военные блогеры смогли спасти пропагандистские нарративы, так как телевизионные пропагандисты уже не справляются с этой работой.

Ранее Фокус писал, что ВС РФ обстреляли роддом в Херсоне. По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, всего в больнице находились пять женщин после родов и медперсонал. Они успели спрятаться в укрытии.

Еще напомним, что полковник США, обучавший украинских солдат, рассказал о достоинствах и недостатках ВСУ. По словам американского военного, украинские солдаты хорошо работают с беспилотниками. Он призвал Запад дать им больше новых БПЛА.