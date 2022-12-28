Ігноруватимуть і брехатимуть: в ISW розповіли про план Кремля з примусу України до переговорів

За словами аналітиків, головне для керівництва РФ — виставити Україну пішки Заходу, з якою домовлятися не має сенсу.

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Росія продовжуватиме схиляти Україну до переговорів через Захід. Так, Кремль вирішив дотримуватись лінії ігнорування України як "неіснуючої країни". Про це заявили аналітики американського Інституту дослідження війни ISW.

У новому звіті йдеться про те, що Москва хоче змусити Захід піти на попереджувальні поступки, щоб той почав тиснути на Київ.

"Кремль зазвичай зображує Україну пішки Заходу, позбавленої будь-якого фактичного суверенітету, щоб позбавити українських чиновників права брати участь у майбутніх прямих переговорах", — сказано у звіті.

Повідомляється, що Москва намагатиметься виставити Україну як бік, який хоче затягнути війну, сподіваючись, що Захід змусить Київ піти Росії на поступки.

Крім того, аналітики заявили, що Кремль хоче виграти інформаційну війну. Для цього він намагається підкупити російських блогерів, щоб вони налаштовували молоду аудиторію на підтримку війни та мобілізації.

Щобільше, як сказано у звіті, деяким із них також надають посади безпосередньо у Кремлі.

"Кремль міг би значно виграти від інтеграції голосів деяких відомих блогерів у свій інформаційний простір, але навряд чи Путін приручить усю спільноту", — сказано в повідомленні.

При цьому, як повідомляється, багато російських військових блогерів змогли врятувати пропагандистські наративи, оскільки телевізійні пропагандисти вже не справляються з цією роботою.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ обстріляли пологовий будинок у Херсоні. За словами заступника голови ВП Кирила Тимошенко, всього в лікарні перебували п'ять жінок після пологів та медперсонал. Вони встигли сховатися в укритті.

Ще нагадаємо, що полковник США, який навчав українських солдатів, розповів про переваги та недоліки ЗСУ. За словами американського військового, українські солдати добре працюють із безпілотниками. Він закликав Захід дати їм більше нових БПЛА.