"Беспрецедентный шаг": Южная Корея впервые ответила на военную провокацию КНДР, – СМИ

Пхеньян 26 декабря запустил в воздушное пространство Сеула 5 дронов, ответ пришел на следующий день. Обмен дронов вызвал приостановку вылетов гражданских самолетов в крупных южнокорейских аэропортах.

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Южная Корея отправила в воздушное пространство Северной Кореи 27 декабря ударные беспилотники. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на военные источники в Сеуле.

"Это стало беспрецедентным военным шагом после того, как режим Ким Чен Ына отправил в воздушное пространство Сеула 5 беспилотных летательных аппаратов 26 декабря", — отметили журналисты.

Южнокорейские военные заявили о поднятии в воздух истребителей и вертолетов в ответ на пуски. Местные СМИ писали, что было произведено около 100 выстрелов по северокорейским беспилотникам.

[ + – ] Южнокорейские военные не смогли сбить 5 вражеских БПЛА

Корреспондент ВВС в Сеуле Джин Маккензи говорит, что пролет БПЛА вызывает обеспокоенность, поскольку Пхеньян мог проводить операции по наблюдению и фотографировать важные районы.

Из-за обмена дронами ненадолго приостановили вылет гражданских самолетов в крупных аэропортах недалеко от Сеула. По данным Bloomberg, атака произошла, когда северокорейский лидер Ким Чен Ын собрал большое политическое совещание для обсуждения политики в сфере безопасности и экономики в 2023 году.

"Последний год он провел, совершенствуя свой атомный арсенал и не проявляя интереса к переговорам по ядерному разоружению, которые зашли в тупик на 3 года", — заметило агентство.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель сказал вооруженным силам страны запускать 2-3 БПЛА в ответ, если Север отправит один аппарат.

"Было созвано экстренное совещание по вопросам безопасности, чтобы оценить ситуацию, связанную с провокацией Северной Кореи и обсудить будущие контрмеры", — заявил один из военных чиновников в общении с агентством Yonhap.

Реакция КНДР на ответные действия Южной Кореи пока неизвестна.

Напомним, что Юн Сок Ель раскритиковал действия армии после запуска северокорейских дронов. Южнокорейские военные официально извинились за то, что не сбили 5 вражеских БПЛА.

Пхеньян 23 декабря запустил 2 баллистические ракеты малой дальности, а за 5 дней до этого — еще 2 баллистические ракеты средней дальности.

Фокус ранее писал о заявлениях Северной Кореи по завершению испытаний нового военного разведывательного спутника. Тестовый образец запустили вместе с ракетой-носителем на высоту 500 км.