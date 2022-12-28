"Безпрецедентний крок": Південна Корея вперше відповіла на військову провокацію КНДР, – ЗМІ

Пхеньян 26 грудня запустив у повітряний простір Сеула 5 дронів, відповідь надійшла наступного дня. Обмін дронів спричинив припинення вильотів цивільних літаків у великих південнокорейських аеропортах.

Related video

Південна Корея відправила до повітряного простору Північної Кореї 27 грудня ударні безпілотники. Про це написало агентство Bloomberg із посиланням на військові джерела у Сеулі.

"Це стало безпрецедентним військовим кроком після того, як режим Кім Чен Ина відправив у повітряний простір Сеула 5 безпілотних літальних апаратів 26 грудня", — зазначили журналісти.

Південнокорейські військові заявили про підняття в повітря винищувачів та гелікоптерів у відповідь на пуски. Місцеві ЗМІ писали, що зробили близько 100 пострілів по північнокорейських безпілотниках.

[ + – ] Південнокорейські військові не змогли збити 5 ворожих БПЛА

Кореспондент ВВС у Сеулі Джин Маккензі каже, що проліт БПЛА викликає занепокоєння, оскільки Пхеньян міг проводити операції зі спостереження та фотографувати важливі райони.

Через обмін дронами ненадовго призупинили виліт цивільних літаків у великих аеропортах неподалік Сеула. За даними Bloomberg, атака відбулася, коли північнокорейський лідер Кім Чен Ин зібрав велику політичну нараду для обговорення політики у сфері безпеки та економіки у 2023 році.

"Останній рік він провів, удосконалюючи свій атомний арсенал і не виявляючи інтересу до переговорів щодо ядерного роззброєння, які зайшли в глухий кут на 3 роки", — зазначило агентство.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сказав збройним силам країни запускати 2-3 БПЛА у відповідь, якщо Північ відправить один апарат.

"Була скликана екстрена нарада з питань безпеки, щоб оцінити ситуацію, пов'язану з провокацією Північної Кореї та обговорити майбутні контрзаходи", — заявив один із військових чиновників у спілкуванні з агентством Yonhap.

Реакція КНДР на дії Південної Кореї у відповідь поки невідома.

Нагадаємо, що Юн Сок Йоль розкритикував дії армії після запуску північнокорейських дронів. Південнокорейські військові офіційно перепросили за те, що не збили 5 ворожих БПЛА.

Пхеньян 23 грудня запустив 2 балістичні ракети малої дальності, а за 5 днів до цього ще 2 балістичні ракети середньої дальності.

Фокус раніше писав про заяви Північної Кореї щодо завершення випробувань нового військового розвідувального супутника. Тестовий зразок запустили разом із ракетою-носієм на висоту 500 км.