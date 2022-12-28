Перевод с мирного на военное время: в Минске устроили внезапную проверку уровня боеготовности (фото)

Белорусские командиры хотят посмотреть на действия военнослужащих при приведении частей в высшие степени готовности. Украинские разведчики уверены, что РФ имитирует в Беларуси подготовку к наступлению.

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В Минской военной комендатуре 28 декабря начали мероприятия по переводу с мирного на военное время. Об этом сообщило в Telegram министерство обороны Беларуси.

Учения проводят в соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, который утвердил начальник управления службы войск вооруженных сил, отметило министерство.

"Основная цель мероприятия — проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности", — заметило ведомство.

[ + – ] Минобороны Германии уверено, что Беларусь присоединится к вторжению в Украину

Других подробностей хода учений и их цели белорусское минобороны не привело.

Напомним, что британская разведка 27 декабря сообщила о переброске в Беларусь части танковой армии России. Данное боевое соединение потерпело разгромное поражение при контрнаступлении ВСУ в Харьковской области.

В Министерстве обороны Германии прогнозировали новое наступление ВС РФ в Украине к апрелю 2023 года. Немецкие военные уверены, что Беларусь присоединится к вторжению.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 24 декабря сказал, что Россия имитирует подготовку наступления со стороны Беларуси.