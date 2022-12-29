США по дипканалам сообщили, что не будут напрямую воевать с Россией, — МИД РФ

По словам Сергея Лаврова, сейчас Пентагон добивается отмены запрета в военном бюджете страны на финансирование полка "Азов".

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Соединенные Штаты по дипломатическим каналам якобы заявили о том, что не будут напрямую воевать с Российской Федерацией. Также Вашингтон не намерен посылать своих специалистов в Украину из-за передачи Киеву комплексов ПВО Patriot. Об этом в среду, 28 декабря, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на "Первом канале".

В частности Лавров сообщил, что МИД РФ поинтересовался у США по своим сохранившимся каналам, готовятся ли они отправить военных специалистов в Киев. В Вашингтоне уточнили, что таких намерений нет.

Глава российского МИД также утверждает, что американская сторона несколько раз неформально предлагала провести встречи для обсуждения войны в Украине, но в итоге эти инициативы сошли на нет.

"Было несколько таких предложений неформальных за этот период. И мы каждый раз отвечали согласием. Материализовалось одно из них", — прокомментировал Лавров.

Он напомнил, что в ноябре глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин встретился в Анкаре со своим коллегой Уильямом Бернсом. После этого от США поступали и другие предложения встретиться, это ни к чему не привело.

По словам главы российского МИД, в настоящее время Пентагон добивается отмены запрета в военном бюджете страны на финансирование полка "Азов"

"В Конгрессе, когда сейчас военный бюджет США одобряли, там в очередной раз, как это делают конгрессмены каждый год, включили запрет на любую помощь — военную, материальную, оружием — батальону "Азов" или полку "Азов". И каждый раз Пентагон возражает против этого, добивается исключения этого запрета из американского бюджета", — подчеркнул дипломат.

Напомним, 27 декабря Сергей Лавров заявил, что Украина должна выполнить требования РФ "подобру-поздорову", иначе все якобы решит российская армия. По его словам, Украина должна выполнить все требования Москвы, признав оккупированные территории за ней.

Ранее, 19 декабря, глава российского МИД рассказал, почему война против Украины "абсолютно необходима".