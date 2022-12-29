США по дипканалах повідомили, що не воюватимуть прямо з Росією, — МЗС РФ

За словами Сергія Лаврова, зараз Пентагон домагається скасувати заборони у військовому бюджеті країни на фінансування полку "Азов".

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Сполучені Штати дипломатичними каналами нібито заявили про те, що прямо не воюватимуть з Російською Федерацією. Також Вашингтон не має наміру надсилати своїх фахівців в Україну через передачу Києву комплексів ППО Patriot. Про це у середу, 28 грудня, розповів міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю передачі "Велика гра" на "Першому каналі".

Зокрема Лавров повідомив, що МЗС РФ поцікавилося у США по своїх каналах, що готуються, чи готуються вони відправити військових фахівців до Києва. У Вашингтоні уточнили, що таких намірів немає.

Глава російського МЗС також стверджує, що американська сторона кілька разів неформально пропонувала провести зустрічі для обговорення війни в Україні, але ці ініціативи зійшли нанівець.

"Було кілька таких неформальних пропозицій за цей період. І ми щоразу відповідали згодою. Матеріалізувалася одна з них", — прокоментував Лавров.

Він нагадав, що у листопаді глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін зустрівся в Анкарі зі своїм колегою Вільямом Бернсом. Після цього від США надходили й інші пропозиції зустрітись, це ні до чого не призвело.

За словами глави російського МЗС, наразі Пентагон домагається скасування заборони у військовому бюджеті країни на фінансування полку "Азов"

"У Конгресі, коли зараз військовий бюджет США схвалювали, там вкотре, як це роблять конгресмени щороку, включили заборону на будь-яку допомогу — військову, матеріальну, зброєю — батальйону "Азов" або полку "Азов". І щоразу Пентагон заперечує проти цього, домагається виключення цієї заборони з американського бюджету", — наголосив дипломат.

Нагадаємо, 27 грудня Сергій Лавров заявив, що Україна має виконати вимоги РФ "подобру-поздорову", інакше все нібито вирішить російська армія. За його словами, Україна має виконати всі вимоги Москви, визнавши окуповані території за нею.

Раніше, 19 грудня, глава російського МЗС розповів, чому війна проти України "абсолютно потрібна".