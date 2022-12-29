В Кремле отказались отвечать, защищена ли Москва от украинских беспилотников (видео)

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что такими вопросами не занимается и попросил их обратиться в "другие ведомства".

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о том, защищена ли российская столица Москва и другие города от ударов украинских беспилотников. Об этом сообщает издание "КомерсантЪ".

По его словам, администрация российского президента такими вопросами не занимается и попросил журналистов обратиться в "другие ведомства".

Напомним, 29 декабря в оккупированном Крыму, Брянской и Белгородской областях прозвучали взрывы. По информации журналистов, беспилотники нанесли удары по позициям российских войск и уничтожили систему С-300. Блогер Денис Казанский рассказал, что в Крыму сработала ПВО. По его словам, оккупанты сбили свою же ракету, которую выпустили по материковой Украине.

Кроме того, возле российского аэродрома "Энгельс" также были слышны взрывы. На этом объекте обычно базируются стратегические бомбардировщики Ту-160. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утверждает, что ВС РФ уничтожили "неопознанный объект".

27 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что удары по российским военным объектам в глубоком тылу показали, что на территории РФ нет безопасных мест. Он заявил, что при необходимости российская военная техника может попасть под удар даже на Дальнем Востоке или в Приморском крае.