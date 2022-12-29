У Кремлі відмовилися відповідати, чи захищена Москва від українських безпілотників (відео)

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що такими питаннями не займається, і попросив їх звернутися до "інших відомств".

Related video

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков не став відповідати на запитання журналістів про те, чи захищена російська столиця Москва та інші міста від ударів українських безпілотників. Про це повідомляє видання "КомерсантЪ".

За його словами, адміністрація російського президента такими питаннями не опікується і попросив журналістів звернутися до "інших відомств".

Нагадаємо, 29 грудня в окупованому Криму, Брянській та Бєлгородській областях пролунали вибухи. За інформацією журналістів, безпілотники завдали ударів по позиціях російських військ та знищили систему С-300. Блогер Денис Казанський розповів, що у Криму спрацювала ППО. За його словами, окупанти збили свою ж ракету, яку випустили материковою Україною.

Крім того, біля російського аеродрому "Енгельс" також було чути вибухи. На цьому об'єкті зазвичай базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін стверджує, що ЗС РФ знищили "невідомий об'єкт".

27 грудня секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що удари по російських військових об'єктах у глибокому тилу показали, що на території РФ немає безпечних місць. Він заявив, що за потреби російська військова техніка може потрапити під удар навіть на Далекому Сході або у Приморському краї.