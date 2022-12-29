Падение ракеты С-300 в Беларуси: в Минобороны Украины ответили на обвинения Минска

Украинская сторона заявила, что имеет полное право защищать свое небо, но вместе с тем готова принять участие в объективном расследовании данного происшествия.

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Министерство обороны Украины опубликовало официальный ответ по поводу обвинений Минска в нарушении воздушного пространства Беларуси зенитной ракетой С-300, которая якобы была запущена украинскими вооруженными силами. В Минобороны заявили, что Украина имеет полное право защищать свое воздушное пространство, но в то же время готова участвовать в объективном расследовании этого инцидента.

В заявлении сказано, что украинская сторона не исключает сознательной провокации со стороны страны-агрессора, вооруженные силы которой умышленно могут так прокладывать маршрут своих ракет для нанесения удара по Украине, чтобы спровоцировать на их перехват над территорией Беларуси. К такому выводу можно прийти в силу того, что Кремля давно пытается втянуть беларусь в войну против Украины.

"Что касается утверждений белорусской стороны, украинской стороне известны отчаянные и настойчивые стремления кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины", — говорится в заявлении.

Тем не менее со своей стороны Киев готов принять участие в расследовании инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси в результате отражения массированного ракетного удара РФ.

"Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из числа государств, которые не связаны с поддержкой государства-террориста России в любой форме", — подчеркнули в Минобороны.

В заявлении также отмечено, что Украина продолжает давать отпор российской агрессии, осуществляя свое неотъемлемое право на самооборону и защиту своей территории, согласно статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Напомним, 29 декабря возле села Горбаха Брестской области Беларуси упала ракета, которую могли выпустить из зенитно-ракетного комплекса С-300. В этой связи белорусская сторона заявила, что ракета — украинская и была якобы сбита силами ПВО республики.

По этому случаю в этот же день посла Украины в Беларуси Игоря Кизима вызвали в Министерство иностранных дел республики. Белорусские дипломаты выразили решительный протест и предупредили, что подобные инциденты "могут привести к катастрофическим последствиям".