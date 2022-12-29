Падіння ракети С-300 у Білорусі: у Міноборони України відповіли на звинувачення Мінська

Українська сторона заявила, що має повне право захищати своє небо, але натомість готова взяти участь в об'єктивному розслідуванні цієї події.

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Міністерство оборони України опублікувало офіційну відповідь з приводу звинувачень Мінська у порушенні повітряного простору Білорусі зенітною ракетою С-300, яку нібито запустили українські збройні сили. У Міноборони заявили, що Україна має повне право захищати свій повітряний простір, але, водночас, готова брати участь в об'єктивному розслідуванні цього інциденту.

У заяві сказано, що українська сторона не виключає свідомої провокації з боку країни-агресора, збройні сили якої навмисне можуть так прокладати маршрут своїх ракет для завдання удару по Україні, щоб спровокувати на їх перехоплення над територією Білорусі. Такого висновку можна дійти тому, що Кремль давно намагається втягнути Білорусь у війну проти України.

"Щодо тверджень білоруської сторони, українській стороні відомі відчайдушні та наполегливі прагнення кремля втягнути Білорусь у свою агресивну війну проти України", — йдеться у заяві.

Проте зі свого боку Київ готовий взяти участь у розслідуванні інциденту, який стався 29 грудня у небі над територією Білорусі внаслідок віддзеркалення масованого ракетного удару РФ.

"Україна готова запросити участь в такому розслідуванні авторитетних експертів з-поміж держав, які не пов'язані з підтримкою держави-терориста Росії в будь-якій формі", — наголосили в Міноборони.

У заяві також зазначено, що Україна продовжує давати відсіч російській агресії, здійснюючи своє невід'ємне право на самооборону та захист своєї території згідно зі статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, 29 грудня біля села Горбаха Брестської області Білорусі впала ракета, яку могли випустити із зенітно-ракетного комплексу С-300. У зв'язку з цим білоруська сторона заявила, що ракета — українська і була нібито збита силами ППО республіки.

З цієї нагоди цього ж дня посла України в Білорусі Ігоря Кизима викликали до Міністерства закордонних справ республіки. Білоруські дипломати висловили рішучий протест та попередили, що подібні інциденти "можуть призвести до катастрофічних наслідків".