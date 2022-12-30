Хотят, чтобы украинцы на Новый год были в темноте: Зеленский предупредил о новой атаке РФ

Президент Украины считает, что враг в последние два дня 2022 года может нанести еще один массированный удар по инфраструктуре.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия может до конца 2022 года нанести еще один массированный удар по территории страны. Об этом он рассказал в своем вечернем видеообращении 29 декабря.

Глава государства подчеркнул, что оккупанты хотят оставить украинцев без света на новогодние праздники.

"Осталось два дня этого года. Возможно враг еще раз попробует сделать так, чтобы Новый год мы встречали в темноте", — прокомментировал Зеленский.

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По словам президента, Кремль пытается заставить украинцев страдать.

"Возможно, оккупанты планируют очередными ударами по нашим городам заставить нас страдать", — уточнил он.

При этом Зеленский считает, что украинцы выстоят, вне зависимости от планов и расчетов России.

Однако Украина сможет выгнать врага со своей территории, добавил глава государства.

"Что бы ни планировали они, мы знаем о себе одно: мы выстоим. Обязательно. Выгоним их. Без сомнения", — резюмировал президент.

Напомним, в ночь с 29 на 30 декабря Киев и Киевскую область атаковали российские дроны Shahed иранского производства. Как стало известно, силы ПВО смогли сбить все 16 беспилотников.

В столице один из упавших дронов повредил административное здание в Голосеевском районе. Ударной волной зацепило окна соседнего дома.